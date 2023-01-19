Президент Украины поблагодарил главу Европейского совета за лидерство в поддержке нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 января, наградил главу Европейского совета Шарля Мишеля орденом "За заслуги".

Как передает корреспондент УНИАН, награждение состоялось во время совместного брифинга Зеленского и Мишеля в Киеве. "Для меня честь отметить сегодня господина президента Шарля Мишеля орденом "За заслуги" первой степени", - отметил президент Украины.

Зеленский поблагодарил президента Евросовета за лидерство в поддержке украинского государства.

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"Спасибо за такую лидерскую поддержку Украины, нашей стойкости, нашей независимости и нашего народа", - сказал глава государства.

Визит в Украину Шарля Мишеля - что известно

Утром 19 января Шарль Мишель сообщил, что находится на пути в Киев и планирует встретиться с Владимиром Зеленским.

Глава Евросовета отметил, что украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей и за европейские ценности мира и процветания и нуждаются в поддержке ЕС и заслуживают ее.

Позже состоялся брифинг Мишеля и Зеленского. Во время мероприятия президент Евросовета подчеркнул, что Киев должен как можно быстрее получить необходимое вооружение, в частности, танки.

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