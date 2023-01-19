Гарант Украины выступил во время выставки Russian War Crimes в Давосе, тематика которой посвящена военным преступлениям РФ. Он призвал партнеров наказать "зло" в лице России, ведь без этого этот исторический урок будет не усвоен и террор повторится.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины помочь стране привлечь россиян к ответственности за каждый сожженный украинский город и село, за каждую загубленную жизнь, за все те потери, которые принес террор РФ на наши земли.

С соответствующей речью гарант Украины выступил во время выставки Russian War Crimes в Давосе. Ее основной тематикой стала демонстрация ужаса военных преступлений, которые творят оккупанты и российский режим в Украине.

"Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село. За каждую разрушенную жизнь. За каждую украинскую семью, уничтоженную российскими ракетами, бомбами и минами", - отметил президент.

Видео дня

Также Зеленский акцентировал, что важно учесть этот исторический урок и больше никогда не допустить подобных террористических войн. Однако это сделать невозможно, покуда "зло" в лице Российской Федерации до сих пор не наказано. Мир должен вернуть справедливость, призвал он.

"Эта террористическая война России против Украины должна стать последней войной. Никогда больше никакое другое государство не должно стать на такой путь террора. Этого не обеспечит месть преступникам. Именно поэтому нужна справедливость", - говорится в сообщении Зеленского.

Российский террор в Украине

14 января украинское общество шокировала новая трагедия. Во время очередного массового обстрела Украины российская ракета Х-22 попала в одну из многоэтажек в Днепре: в доме жили около 1,7 тыс. людей.

17 января на месте завалов завершились поисковые работы. Тогда сообщили, что на месте происшествия погибли 44 человека, из которых пятеро детей. Также травмированы 79 человек, из которых 16 детей.

Уже по состоянию на вечер 18 января, количество жертв увеличилось до 45. Еще 17 человек остаются пропавшими без вести.

Вас также могут заинтересовать новости: