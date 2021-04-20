Гончаренко разместил видео инцидента.

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс предупредил о возможности применения к народному депутату Украины Алексею Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») дисциплинарных санкций.

Об этом в Facebook сообщил сам Гончаренко.

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По его словам, сегодня на сессии ПАСЕ обсуждали стратегические приоритеты Ассамблеи. «Я решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе. И это в то время, когда в Европе, на востоке Украины, продолжается война» - сказал Гончаренко.

Он добавил, что показал флаг Украины с дырками от российских пуль. «Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями» - отметил Гончаренко.

При этом он отметил: «Госпожа Меркель во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ — это «совесть Европы». За сколько же российских сребреников продали эту совесть?»

Гончаренко разместил видео инцидента.

Что предшествовало

В Парламентской ассамблее Совета Европы не включили в повестку дня весенней сессии, которая началась сегодня в Страсбурге, вопрос об угрозе мира в Европе со стороны России.

В то же время украинская делегация предложила рассмотреть вопрос об угрозе миру в Европе со стороны РФ, но он не был включен в повестку дня сессии.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева заявила, что сейчас границы Украины окружают около 100 тысяч российских военных, постоянно нарушается режим прекращения огня на Донбассе.

Учитывая то, что прения по этой теме не включены в повестку дня сессии, она предложила делегатам ПАСЕ подписать заявление по поводу увеличения количества российских войск на границе с Украиной.

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Автор: Надя Пришляк