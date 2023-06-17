Они обсудили судьбу пленных защитников Мариупольского завода "Азовсталь".

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола встретилась с бывшей военнопленной, украинским парамедиком из "Азовстали" Екатериной Полищук, у которой был позывной "Пташка".

Об этом Мецола сообщила в Тwitter. Она выложила фото и отметила, что это трогательный момент встречи с певчей птичкой Мариуполя. "Ее песни во время ужасной осады Мариуполя олицетворяли стойкость Украины", - написала Мецола.

Также Мецола отметила, что это история молодой женщины, которая "бросила вызов ужасу", это "история ее страны: несокрушимая".

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Екатерина Полищук ("Пташка") также в Facebook сообщила, что это важнейшая встреча и поблагодарила Мецолу за поддержку Украины.

"Сверхважная дипломатическая поездка. Спасибо Португалии за поддержку Украины, беженцев и пленных", - отметила Полищук. Под этим ее постом одна из комментаторов отметила, что искала на странице "Пташки" сообщение о судилище в российском Ростове-на-Дону над бойцами батальона "Азов".

"Искала на Вашей странице сообщение о судилище над вашими собратьями и посестрами из "Азова". Хотя бы слова поддержки в их адрес. Тщетно искала. Хорошего вам отдыха в Португалии", - написала она.

В ответ "Пташка" отметила, что о пленных говорила с Мецолой. "Слова поддержки в Фейсбуке гораздо важнее освещения этой темы перед президентом Европарламента. Хорошей войны вам в Фейсбуке", - сыронизировала она в ответ на критику комментаторши.

Кто такая Екатерина Полищук

Екатерина Полищук ("Пташка") из Тернопольщины, она парамедик медицинского батальона "Госпитальеры", работала в Мариуполе во время полномасштабного вторжения и попала на "Азовсталь". Она стала известной благодаря видео, где среди всего ужаса и обстрелов пела украинские песни, в частности, "Батько наш Бандера". Там она потеряла своего любимого парня.

19 мая она вместе с другими защитниками "Азовстали" по приказу руководства Украины вышла с завода и сдалась в плен вместе с другими защитники "Азовстали".

21 сентября в результате обмена пленными, "Пташка" вернулась в Украину и была награждена орденом "За мужество" III степени.

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