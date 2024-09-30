Прекращение огня не принесет пользы Украине, Путин всегда нарушает свое слово, - Bloomberg

Договоренность о прекращении огня будет вредной, а не полезной, пишет издание.

Прекращение огня в Украине может привести к большему вреду, чем пользы. В нынешних условиях такое перемирие только подбодрит российского диктатора Владимира Путина, ослабит Украину и станет предпосылкой для новых военных действий. Западу нужен лучший план, пишет Bloomberg.

Хотя детали "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского не раскрыты, его основная идея четкая: только сильная Украина может заставить Путина сесть за стол переговоров.

Издание отмечает, что это отчасти правда. Пока Путин верит, что сможет выдержать поддержку Украины со стороны Запада, его война на истощение будет продолжаться. Ключевым вопросом остается, как изменить его стратегию.

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Война вызвала геополитическую нестабильность и подорвала мировую экономику. Импульс завершить конфликт и принять условия Путина понятен.

Но возможен ли реальный мир?

Путин время от времени показывал готовность к переговорам, но его условия, в частности отказ Украины от претензий на четыре аннексированных региона и Крым, а также от стремления к вступлению в НАТО, свидетельствуют о его неискренности. Вся экономика России мобилизована на войну, Кремль продолжает покупать оружие у стран-изгоев, а цель Путина остается неизменной: покорить Украину.

Перемирие создает значительные риски для Украины. Пауза в боевых действиях даст российской армии возможность набрать новые силы, восстановить потери, восполнить недостаток оружия и исправить тактические недостатки. Путин, скорее всего, использует эту паузу для подготовки к новым атакам, как это уже было после вторжения в 2014 году.

Эта угроза усиливается тем, что прекращение огня может подорвать международную поддержку Украины. Западные союзники уже ищут повод уменьшить финансовую помощь, и некоторые, как Германия, планируют сокращение в следующем бюджете. Перемирие может предоставить им удобное оправдание.

Путин рассчитывает на то, что Запад устанет от поддержки Украины, а его армия продолжит получать финансирование для ведения боевых действий. Неудачное перемирие может подтвердить эти ожидания и поставить Украину и ее союзников в худшую позицию, когда боевые действия возобновятся.

Учитывая это, Запад должен помочь Украине получить как можно больше рычагов перед началом любых переговоров, отмечает Bloomberg.

Во-первых, необходимо сохранить финансовую и военную поддержку для Украины. Сокращение помощи сейчас только укрепит позиции Путина. Необходимо усиливать украинскую противовоздушную оборону, увеличивать поставки боеприпасов и снимать ограничения на использование ракет большой дальности. Только скоординированные усилия такого масштаба способны изменить расчеты Путина.

Во-вторых, союзники должны разработать надежные гарантии безопасности для Украины. Это задача не из легких, поскольку НАТО пока не готово к прямым обязательствам в отношении государства, не являющегося членом Альянса. Однако, должно быть создано коллективное обещание - явное или неявное - защищать территории, которые сейчас находятся под контролем Украины.

"В течение своего кровавого правления Путин всегда был готов нарушать перемирие, нарушать договоренности и нарушать свое слово каждый раз, когда видел в этом стратегическую выгоду. Есть все основания полагать, что на этот раз он поступит так же. Без надлежащих мер предосторожности прекращение огня не прекратило бы войну, не спасло бы жизни и не принесло бы пользы обычным украинцам. Все было бы наоборот", - подытожило издание.

Переговоры с Россией

Как известно, Москва постоянно заявляет, что якобы не против провести переговоры с Украиной, но только при условии ее капитуляции. Перед первым саммитом мира Путин заявил, что готов прекратить огонь, если украинская армия полностью выйдет из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Также Кремль требует, чтобы Украина отказалась от курса на вступление в НАТО, а другие страны признали оккупированные территории российскими и сняли санкции.

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