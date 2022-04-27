Однако данные требуют подтверждения.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что украинские военные могли уничтожить очередной российский корабль прошлой ночью. Однако эти данные пока требуют подтверждения.

Соответствующее заявление Арестович сделал во время своего традиционного вечернего брифинга о ситуации на фронте.

В середине ролика советник главы ОП начал озвучивать обновленные потери России в Украине. Он дошел до катеров и кораблей, которых, по официальным данным, уничтожено восемь единиц.

Далее Арестович заявил: "Кое-кто говорит, что уже 9 единиц [кораблей/катеров] после сегодняшней ночи. Эта информация требует уточнения".

Напомним, последним кораблем, который уничтожили ВСУ, стал крейсер "Москва" — флагман черноморского флота. Две недели назад в него ударили украинскими ракетами "Нептун". В результате попадания корабль получил повреждения, загорелся, а впоследствии перевернулся и утонул. Согласно заявлению матери одного из матросов, который пребывал на "Москве", при обстреле крейсера погибли 40 российских оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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