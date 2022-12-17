Политолог отметил, что Украина даже без ATACMS наносит мощные удары по территории РФ.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что у РФ дефицит среди систем ПВО.

"Паника в России отражается даже на их пропаганде в ток-шоу. Тот же загадочный российский эксперт, которого постоянно цитируют, полковник Ходаренок, просто объяснил, что ситуация хуже. Если вы думаете, что между Москвой и Ростовом есть линия противовоздушной обороны, то ее нет. Все эффективные средства противовоздушной обороны брошены в Украину на фронт. Это полная пустота, ситуация значительно хуже, чем в 1987 году", - сказал Пионтковский для "Эспрессо".

Эксперт отметил, что Украина даже без ATACMS наносит мощные удары по территории РФ.

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"Поэтому ударом по военным аэродромам на территории РФ Украина послала сигнал не только своему врагу, но и своему союзнику — Соединенным Штатам Америки. Какого черта вы тянете со своими ATACMS, если мы демонстрируем способность бить по территории РФ!? И если вы их не передадите, мы все равно будем выполнять эту миссию. В конце концов, у нас тоже есть средства, которые способны достичь любой точки по крайней мере в европейской части Российской Федерации", - добавил публицист.

Взрывы на российских авиабазах - что стоит знать

5 декабря стало известно, что в России произошли взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево", которая находится возле Рязани. Сначала появилась информация, что на базе "Энгельс" повреждены два бомбардировщика Ту-95, а на базе "Дягилево" в результате взрыва бензовоза погибли три человека.

В тот же день РФ осуществила восьмой по счету с начала осени массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

РФ запустила более 70 ракет, нашим защитникам удалось ликвидировать 61 из них. Вражеские ракеты попали в объекты энергетики, расположенные в Одесской, Киевской и Винницкой областях.