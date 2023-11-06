Город важен для оккупантов, поскольку захватить его приказал сам Путин, считает Черник.

Поскольку российским оккупантам не удалось одержать победу над Украиной, они стремятся выполнить задачу-минимум и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. "Воротами" для выполнения этой задачи являются Авдеевка и Бахмут.

Такое мнение в эфире "24 канала" высказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что бои за Авдеевку приобрели политический смысл – город важен для оккупантов, поскольку захватить его приказал сам Путин.

"Царь сказал брать, а ему никто отказать не может. Так в России все построено", – пояснил Черник.

По словам эксперта, за почти месяц россияне не продвинулись даже на боевые порядки прорыва батальонов. Согласно оперативно-тактическим показателям оккупантов, механизированный полк должен прорывать 3 на 5 километров – это батальонные тактические порядки.

"Они продвинулись на несколько сотен метров, а потеряли дивизию, более 12 тысяч человек точно потеряли. Сейчас тяжело, досадно, больно, но все-таки по-нашему", – констатировал Петр Черник.

Война в Украине: важные новости

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло 57 боевых столкновений. Россияне пытались штурмовать украинские позиции на нескольких направлениях. Только на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 вражеских атак.

Тем временем оккупанты продолжают терроризировать мирные города Украины. Так, по правобережью Херсонщины враг в течение суток сбросил 85 авиабомб. Это рекордное количество.

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