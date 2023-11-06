В частности, на Купянском направлении было отбито 15 вражеских атак.

В течение суток украинские защитники и защитницы отразили более 50 атак российских захватчиков сразу на нескольких направлениях. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток там произошло 57 боевых столкновений с врагом. В частности, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались штурмовать украинские позиции вблизи Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Там защитники Украины отбили 15 атак.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромового Донецкой области, а на Авдеевском – вблизи населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили три и девять атак соответственно.

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В то же время на Марьинском направлении оккупанты безуспешно пытались вести штурмы в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, а на Шахтерском – в районе Старомайорского Донецкой области. Там Силами обороны было отбито 18 вражеских атак.

Кроме того, на Запорожском направлении украинские военные отбили 6 атак врага возле Червоного, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

По данным Генштаба, защитники Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Там ВСУ наносят российским террористам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине: это стоит знать

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 5 ноября, российские оккупанты активизировались почти на всех направлениях и атаковали украинские позиции. Всего за сутки украинские воины отбили около 50 атак российских захватчиков на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Кроме того, за сутки ВСУ удалось ликвидировать еще 880 вражеских военных. Следовательно, общие потери России за время полномасштабного вторжения в Украину выросли до почти 306 тысяч человек.

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