В частности, уничтожен один вражеский танк, три артиллерийских системы, три единицы автомобильной техники.

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 169 российских оккупантов и уничтожили два склада боеприпасов врага на Таврическом направлении. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском и Марьинском направлениях, враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На шахтерском направлении украинские воины отбили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области.

В пресс-центре подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

Видео дня

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1415 огневых задач. Общие потери врага составили 169 человек. Уничтожено 7 единиц военной техники противника. В частности, один танк, три артиллерийских системы, три единицы автомобильной техники. Также уничтожены два склада боеприпасов врага", - заявили в пресс-центре.

Война в Украине - потери оккупантов

За сутки украинские защитники ликвидировали 450 российских захватчиков. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно уже составили 283 080 человек. Силы обороны уничтожили шесть вражеских танков, три ББМ, семь артиллерийских систем, 17 БПЛА.

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "армии дронов", за неделю - со 2 по 9 октября, поразили 27 танков и 39 боевых бронированных машин российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: