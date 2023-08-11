Уничтожены командно-наблюдательный пункт мотострелковой роты и два наблюдательных поста.

Украинские защитники на одном из направлений юга ликвидировали более полусотни оккупантов и военную технику врага. Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

"Силы обороны юга за прошедшие сутки продолжали контрбатарейную борьбу и нанесли два авиационных удара по сосредоточению российских оккупационных войск. уничтожено 55 оккупантов, лодка, беспилотный летательно-разведывательный аппарат", - рассказали в командовании. Также уничтожены командно-наблюдательный пункт мотострелковой роты и два наблюдательных поста.

Кроме того, повреждены вражеская пушка, две единицы авто-бронетехники и пять специальных автомобилей связи.

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По данным "Пивдня", корабельная группировка врага в Черном море развернута в количестве 11 боевых единиц, в Азовском – один корабль захватчиков. Ракетоносители в настоящее время в акватории отсутствуют.

В ОК "Пивдень" напомнили, что враг нанес авиационный удар со сбросом двух управляемых авиабомб в Бериславском районе.

"Вчера захватчики нанесли 16 ударов именно по населенным пунктам. Попали в жилые кварталы, повредили центр гуманитарной помощи и территорию садового общества в Херсонском районе, территорию завода и медицинского учреждения в самом Херсоне. Восемь гражданских получили ранения, повреждены 30 домов", - рассказали в командовании.

Также в Николаевской области враг нанес удары по акватории Очаковской общины и территории Куцурубской, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозтехника.

Враг сегодня продолжал атаковать Украину

Так, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Ивано-Франковской области. Ракета попала в частный дом в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик.

Также российские захватчики атаковали Киев ракетами "Кинжал". Обломки одной из сбитых ракет упали на территорию детской больницы в Оболонском районе столицы.

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