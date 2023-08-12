Нашими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск и артиллерии продолжили бить по силам и средствам оккупантов.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.

Видео дня

Оккупанты этой ночью атаковали Украину ударными БпЛА "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется. Воздушные силы ВСУ информировали, что естьугроза применения врагом ударных БпЛА в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях, около 1:30-3:30.

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – добавили в Генштабе.

Потери РФ в Украине - последние новости

Вчера украинские защитники на одном из направлений юга ликвидировали более полусотни оккупантов и военную технику врага.

Также на южном направлении операторы Сил Специальных Операций ВСУ метко ударили по российским захватчикам и уничтожили инженерные комплексы "Торнадо".

Вас также могут заинтересовать новости: