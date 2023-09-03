Известный активист прокомментировал новое достижение украинских воинов.

Потери врага на 3 сентября 2023 года возросли - николаевские морпехи уничтожили российский антидроновый расчет.

Группа противников уничтожена совместными усилиями подразделения "Совы" и Shadow, сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского (место базирования - Николаев) в Facebook и опубликовала яркое видео.

На видео видно, как к вражеской позиции, на которой находилось несколько противников, подлетал беспилотник, а потом был взрыв.

Стоит отметить, что на пост бригады отреагировал известный активист Сергей Стерненко. "Всегда рады помочь новыми поставками дронов... будут еще", - пообещал он.

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Генштаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке в воскресенье, 3 сентября, сообщил, что российские захватчики тщетно пытались наступать на Лиманском, Авдеевском и Марьинском и направлениях, а наши воины контрнаступают на Мелитопольском.

Стоит отметить, что враги часто применяют дроны. По состоянию на сегодня уже ликвидировано 4 444 беспилотников противника оперативно-тактического уровня.

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