Воины превратили вражеского "надежного стража" в "безнадежного", отметили в ГУР.

Потери России в Украине возросли - противники потеряли наблюдательный комплекс "Аванпост", который в РФ называют "надежным стражем границы".

Вражеского "стража" с помощью дрона ликвидировали воины Главного управления Минобороны Украины, сообщило ГУР МО в Telegram и показало видео, на котором заснято уничтожение комплекса.

"Воины ГУР МО Украины уничтожили российский комплекс "Аванпост"... Этот комплекс немного мешал Силам безопасности и обороны Украины на северном направлении, поэтому из "надежного стража"... его превратили в "безнадежного", - говорится в сообщении.

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Утром Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне пытались наступать на таких направлениях - Авдеевском, Марьинском и Лиманском, но потерпели провалы. В то же время контрнаступление ВСУ продолжается на Мелитопольском направлении.

РФ уже потеряла очень много живой силы и техники. Общие потери России уже составляют примерно 264 тыс. 660 захватчиков. Кроме того, ликвидировано, в частности, 502 вражеских средства противовоздушной обороны.

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