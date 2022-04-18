Оккупант из Дагестана (входит в состав России) пожаловался, что во время войны в Украине россияне используют его земляков.
Пособник противника в личной переписке пожаловался на большие потери, поделились в Службе безопасности Украины.
"Наших столько много здесь полегло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне", - написал дагестанец.
Оккупант добавил, что россияне все делают руками его земляков.
"Русаки нас используют, нашими руками делают все", - утверждал он.
Пособник противника сознался, что сам хотел бы перестать участвовать в войне в Украине, но боится наказания за дезертирство.
Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.
Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Мариуполе, Чернигове, Харькове, Николаеве, во Львове, в Сумах, в Херсоне и в Житомире.
По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в нашей стране уже уничтожены около 20 600 оккупантов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- СССР потерял меньше бойцов за 10 лет войны в Афганистане, чем РФ в Украине за 48 дней - Зеленский
"Пугает очень многих": в разведке Украины узнали, почему генералы РФ не соглашаются на наступление
- "Добить и уничтожить": Зеленский предупредил о наступлении оккупантов на Донбассе (видео)