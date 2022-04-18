Пособник врага сознался, что хотел бы перестать воевать в Украине, но боится наказания за дезертирство, поделились в Службе безопасности нашей страны.

Оккупант из Дагестана (входит в состав России) пожаловался, что во время войны в Украине россияне используют его земляков.

Пособник противника в личной переписке пожаловался на большие потери, поделились в Службе безопасности Украины.

"Наших столько много здесь полегло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне", - написал дагестанец.

Оккупант добавил, что россияне все делают руками его земляков.

"Русаки нас используют, нашими руками делают все", - утверждал он.

Пособник противника сознался, что сам хотел бы перестать участвовать в войне в Украине, но боится наказания за дезертирство.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Мариуполе, Чернигове, Харькове, Николаеве, во Львове, в Сумах, в Херсоне и в Житомире.

По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в нашей стране уже уничтожены около 20 600 оккупантов.

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