Погибший работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

Во время войны с РФ на передовой погиб сотрудник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Титаренко.

Титаренко погиб в Донецкой области, написал руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram и выразил соболезнования его близким и родным. Глава Офиса добавил, что Титаренко занимал должность главного консультанта Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

"На передовой Донецкой области погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко... Украина всегда будет помнить героев!" - отметил Ермак.

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Ситуация на фронте сейчас в Украине - это стоит знать

Утром 9 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил усилия на том, чтобы наступать на Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях, украинские воины там отразили более 40 атак.

Украинская сторона сообщала, что на Донбассе россияне несут гораздо большие потери, чем ВСУ. По состоянию на 9 мая общие потери РФ в Украине составляют примерно 195620 оккупантов. Стоит отметить, что потери ВСУ - это служебная информация.

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