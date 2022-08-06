Из-за противников ранения различных степеней тяжести получили более 700 украинских детей.

Российские захватчики с начала полномасштабной вооруженной агрессии в Украине убили 361 ребенка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram.

"По состоянию на утро 6 августа более 1 063 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 361 ребенок погиб и более 702 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 371, Харьковской - 197, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 58, Херсонской - 55, Запорожской - 40.

Так, 5 августа в результате обстрела г. Николаева ранен 13-летний мальчик.

Стало известно, что 28 июля из-за обстрелов с. Чернобаевка Херсонской области ранен малолетний мальчик, а 22 марта в результате обстрелов м. Изюм Харьковской области получил смертельные ранения 6-летний мальчик.

Также стало известно, что 21 июня в результате обстрелов с. Малые Проходы Харьковской области от полученных телесных повреждений погиб 12-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2 211 учреждений образования, из них 230 разрушены полностью.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, а также захватывали населенные пункты.

5 августа в Офисе генпрокурора сообщили, что в нашей стране жертвами россиян стали 359 детей.

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