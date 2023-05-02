Пособник врага получил минно-взрывную травму, утверждают в Следственном комитете РФ.

Взрыв в Мелитополе во вторник, 2 мая, произошел не просто так - во временно оккупированном российскими захватчиками городе подорвали "шишку-полицая".

Было покушение на жизнь "заместителя начальника" так называемого "главного управления внутренних дел России по Запорожской области", сообщили в российском Следственном комитете. По его данным, взрыв произошел на ул. Пирогова возле ворот жилого дома.

"2 мая… было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда "заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области" открыл ворота, направляясь на работу", - утверждают в СК РФ.

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Пособник врагов получил минно-взрывную травму и был госпитализирован.

Взрыв в Мелитополе сегодня - что известно

СМИ писали, что 2 мая в Мелитополе около 6:45 было слышно одиночный взрыв. Журналисты считали, что мог быть подорван очередной пособник противника. Также сообщалось, что после взрыва по городу промчались скорые и "правоохранители".

В городе уже не раз раздавались взрывы, в результате которых "минусовались" коллаборанты. После того, как 27 апреля в Мелитополе был уничтожен полицейский-коллаборант, в городе у пособников врагов началась паника. и они изменили режим работы.

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