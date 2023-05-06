Украинские воины, в частности, ударили по зенитно-ракетному комплексу противников, отметили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны Украины за текущие сутки нанесли новые сокрушительные удары по позициям российских захватчиков и уничтожили 6 беспилотников, из которых 4 - дроны типа Shahed-136/131.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, опубликованной в субботу, 6 мая. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу", - сказано в сводке.

При этом, в течение этих суток украинскими защитниками было уничтожено 4 ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed-136/131 и 2 разведывательных дрона.

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Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Отдельно сказано, что в течение этих суток российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Еще российская армия нанесла 25 авиационных ударов и осуществила более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Война России и Украины - что надо знать о вражеских потерях

Как сообщал УНИАН, украинские военные за минувшие сутки, 5 мая, ликвидировали еще 560 российских захватчиков. Вчера было уничтожено 7 вражеских танков и по 14 единиц бронированных машин, артиллерии и беспилотников.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 193 тысяч 770 человек. Кроме того, уничтожено, в том числе 2 554 дронов противника оперативно-тактического уровня.

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