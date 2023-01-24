Украинские воины за сутки нанесли ряд ударов по противнику, отметил Генштаб ВСУ.

В больнице в оккупированном городе Днепрорудное Запорожской области находятся более 450 раненых россиян.

Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области, об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях с Силами обороны Украины. Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области", - отметили в Генштабе.

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Кроме того, стало известно, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили восемь районов сосредоточения противников.

Ситуация в Запорожской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 20-21 января российские захватчики понесли потери при попытке наступления в Запорожской области вблизи Малых Щербаков. В результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны потери захватчиков составили более 50 человек, 16 врагов ликвидированы.

По данным американского Института изучения войны (ISW), враг врет о наступлении в Запорожской области, чтобы скрыть неудачи под Бахмутом Донецкой области.

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