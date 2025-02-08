Этим оружием оккупанты обстреливают позиции Сил обороны и украинские населенные пункты, отметили в СБС.

Украинские бойцы уничтожили редкий российский ТОС-1А "Солнцепек", сообщили в Силах беспилотных систем (СБС) ВСУ.

"Операторы 412-го полка NEMESIS во взаимодействии с подразделениями Сил территориальной обороны и другими смежными подразделениями обнаружили и уничтожили враждебную тяжелую огнеметную систему залпового огня калибра 220 мм", - говорится в сообщении.

Напоминается, что ТОС-1А "Солнцепек" - это реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы, создавая мощную взрывную волну и уничтожая все в радиусе поражения.

"Этим оружием оккупанты обстреливают позиции Сил обороны и украинские населенные пункты, пытаясь прорвать оборону и нанести максимальные разрушения. Но на этот раз "Солнцепек" сам превратился в пепелище - еще одно мощное оружие врага отправилось в металлолом", - добавили в СБС.

Потери врага на 8 февраля 2025 года - данные Генштаба

Как сообщили в Генштабе ВСУ, потери России на войне в Украине с начала широкомасштабного вторжения составляют около 847 860 человек личного состава. За сутки украинские бойцы ликвидировали еще 1210 оккупантов.

Также РФ потеряла не менее:

танков - 9981 (+6);

боевых бронированных машин - 20 777 (+22);

артиллерийских систем - 22 820 (+35);

РСЗО - 1273 (+2);

средств ПВО - 1056;

самолетов - 369;

вертолетов - 331.

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