ВСУ уничтожают своего противника / фото 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 24 августа, нанесли врагу мощные потери - ликвидировали 1190 российских солдат.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины выросли до 607 680 военных. Также у противника было уничтожено тысячи единиц различной техники и вооружения:

  • танков - 8547 (+5);
  • боевых бронированных машин - 16631 (+11);
  • артиллерийских систем - 17396 (+47);
  • РСЗВ - 1171 (+2);
  • средства ПВО - 936 (+1);
  • самолетов - 367 (+0);
  • вертолетов - 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14095 (+31);
  • крылатые ракеты - 2444 (+0);
  • корабли /катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92);
  • специальная техника - 2928 (+17).
Россия потеряла почти 1200 солдат за сутки: Генштаб рассказал о мощной работе ВСУ

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Самой горячей ситуация остается на Покровском направлении, где началось 45 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Калиново и Птичье.

Видео дня

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что наши военные уже разработали план деоккупации Крыма и уничтожения Керченского моста.

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