Россия потеряла почти 1200 солдат за сутки: Генштаб рассказал о мощной работе ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 24 августа, нанесли врагу мощные потери - ликвидировали 1190 российских солдат.
Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины выросли до 607 680 военных. Также у противника было уничтожено тысячи единиц различной техники и вооружения:
- танков - 8547 (+5);
- боевых бронированных машин - 16631 (+11);
- артиллерийских систем - 17396 (+47);
- РСЗВ - 1171 (+2);
- средства ПВО - 936 (+1);
- самолетов - 367 (+0);
- вертолетов - 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14095 (+31);
- крылатые ракеты - 2444 (+0);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92);
- специальная техника - 2928 (+17).
Война в Украине - последние новости
За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Самой горячей ситуация остается на Покровском направлении, где началось 45 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Калиново и Птичье.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что наши военные уже разработали план деоккупации Крыма и уничтожения Керченского моста.