Россия потеряла почти 1200 солдат за сутки: Генштаб рассказал о мощной работе ВСУ

Кроме того, было уничтожено 5 танков, 47 артсистем и много другой техники.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 24 августа, нанесли врагу мощные потери - ликвидировали 1190 российских солдат.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины выросли до 607 680 военных. Также у противника было уничтожено тысячи единиц различной техники и вооружения:

танков - 8547 (+5);

боевых бронированных машин - 16631 (+11);

артиллерийских систем - 17396 (+47);

РСЗВ - 1171 (+2);

средства ПВО - 936 (+1);

самолетов - 367 (+0);

вертолетов - 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14095 (+31);

крылатые ракеты - 2444 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92);

специальная техника - 2928 (+17).

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Самой горячей ситуация остается на Покровском направлении, где началось 45 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Калиново и Птичье.

Видео дня

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что наши военные уже разработали план деоккупации Крыма и уничтожения Керченского моста.

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