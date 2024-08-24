Самой сложной ситуация остается на Покровском направлении.

Подходит к концу 913-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, всего с начала этих суток по состоянию на 22:00 на фронте произошло 119 боевых столкновений. Самой горячей ситуация остается на Покровском направлении, где началось 45 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Калиновое и Птичье.

"Сегодня на этом направлении было обезврежено 288 оккупантов, из них 121 – безвозвратно. Также уничтожены боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка, 120-мм миномет, три БПЛа, три авто и три единицы мототехники. К тому же повреждены танк, бронетранспортер, БМП, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, шесть артсистем, миномет и 11 единиц автотранспорта", – говорится в сообщении. Видео дня

В то же время на Харьковском направлении произошло два боестолкновения неподалеку от Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов возле Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении в течение дня произошло 11 боестолкновений. Оккупанты осуществили штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре вражеских штурма в районе Выемки и Спорного. Три атаки остановлены, одна по состоянию на 22:00 еще продолжалась. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

В то же время на Краматорском направлении шло 16 боев неподалеку Григорьевки, Калиновки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении зафиксировано уже девять боестолкновений. Противник атаковал возле Дилиевки, Нелиповки и Торецка.

"На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Одиннадцать боестолкновений завершены, четыре – до сих пор продолжаются. На Времевском направлении противник совершил три безрезультатных наступательных действия в сторону Угледара, Водяного и Катериновки", – добавили в Генштабе.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха. Захватчики атаковали рубежи наших подразделений у Малой Токмачки и Новоандреевки. На других направлениях – без особых изменений.

Отмечается, что с начала суток российские войска нанесли по территории Украины два удара, выпустив 10 ракет. Кроме того, противник совершил 71 авиаудар, сбросив 95 КАБов. Также россияне привлекли для поражения 506 дронов-камикадзе и совершили более 3100 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Война в Украине: это стоит знать

Украинские военные уже разработали план деоккупации Крыма и уничтожения Керченского моста. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, вражеские силы держатся за Крым, поскольку эта территория является важной с точки зрения военной логистики и снабжения.

Между тем российские захватчики не прекращают терроризировать украинские города. Враг нанес удар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки погибли пятеро горожан – трое мужчин и две женщины.

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