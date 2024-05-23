Это можно сделать с большим количеством ракет ATACMS, работой большого количества радиоэлектронной борьбы, артиллерии и авиации.

Украинские военные после получения пакетов западной помощи смогут значительно усилить фронт и получат реальные возможности пойти в наступление, по меньшей мере на южном направлении.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник заявил "24 каналу", что это станет возможным, если сойдутся в один ударный кулак четыре фактора.

В частности, нужно разрешение стран Запада использовать их оружие для ударов по российской территории. По мнению Черника, союзники понимают, что этот запрет позволяет оккупантам приближаться и к их границам напрямую. Для запугивания наших партнеров Кремль использует ядерный шантаж.

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"Если бы нам разрешили ракетами ATACMS наносить удары по скоплениям войск - это было бы полезнее всего именно по северному направлению. Напротив Сумской и Харьковской областей сосредоточено до 53 тысяч личного состава, в окопах и блиндажах их можно доставать по-настоящему только кассетными боеприпасами", - добавил эксперт.

Он убежден, что и эти "красные линии" могут быть стерты, как это раньше было с предоставлением танков и самолетов. Черник согласился с заявлением министра обороны США Ллойда Остина, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины. Эксперт уточнил, что решающее значение этого цикла сухой погоды - это пробиться к северному Приазовью.

"Это была бы третья блестящая операция после Харьковской и Херсонской", - добавил военный.

По его словам, это можно сделать с большим количеством ракет ATACMS, работой большого количества радиоэлектронной борьбы, артиллерии и авиации.

"Если бы все четыре фактора сложились в один кулак, на условный сентябрь мы могли бы прорвать линию Суровикина. Но здесь все зависит исключительно от количества качественного оружия", - подчеркнул Черник.

Он напомнил, что в прошлом году ВСУ, не имея преимущества в воздухе, с использованием мощной западной техники смогли начать наступление на южном направлении. Если бы Украина начала работать большим количеством боеприпасов и ракет по тылам и железным дорогам врага на Юге, истощенную российскую армию можно было вытеснить с этого плацдарма.

Война в Украине - наступление ВСУ

Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко считает, что Вооруженные силы Украины должны в ближайшие год-полтора находиться в стратегической обороне, а наступление стало бы ошибкой.

В то же время ISW прогнозирует, что Украина, скорее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или в начале 2025 года.

Аналитики определили ключевые задачи, которые ВСУ должны реализовать до перехвата инициативы и нового наступления:

получить и интегрировать в передовые подразделения американскую военную помощь;

стабилизировать линию фронта;

защититься от прогнозируемых летних российских наступательных операций;

предотвратить оперативно существенное продвижение РФ;

решить текущие проблемы с человеческими ресурсами.

"Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции, зависит от ряда непринятых решений на Западе, в России и Украине, а любые внешние попытки навязать временные рамки для украинских контрнаступательных операций, игнорируют реальную ситуацию на поле боя", - отмечают в ISW.

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