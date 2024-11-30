Полномасштабная война в Украине продолжается и Силы обороны не прекращают уничтожать врага. Только за прошедшие сутки были ликвидированы 1 740 российских оккупантов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 740 400 своих солдат. Также Силы обороны уничтожили много вражеской техники.
За сутки украинские защитники ликвидировали:
- танков - 9 463 (+5);
- боевых бронированных машин - 19 355 (+12);
- артиллерийских систем - 20 909 (+23);
- РСЗВ - 1 253 (+2);
- средства ПВО - 1 019;
- самолетов - 369;
- вертолетов - 329;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 792 (+42);
- крылатых ракет - 2 851;
- кораблей / катеров - 28;
- подводных лодок - 1.
Помимо этого украинские бойцы уничтожили с начала полномасштабной войны 30 431 (+72) единицу автомобильной техники и автоцистерн оккупантов и 3 617 (+2) единиц специальной техники врага.
Война в Украине - последние новости
Ранее в ISW выяснили, действительно ли РФ атакует Киев ракетой "Орешник". Аналитики отметили, что россияне и так регулярно бьют по столице Украины.
Кроме того, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал об уничтожении вражеской РЛС "Подлет". Он объяснил, чем этот комплекс был важен для российских оккупантов.