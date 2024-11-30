За сутки Силы обороны уничтожили 5 танков и 23 артиллерийские системы врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается и Силы обороны не прекращают уничтожать врага. Только за прошедшие сутки были ликвидированы 1 740 российских оккупантов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 740 400 своих солдат. Также Силы обороны уничтожили много вражеской техники.

За сутки украинские защитники ликвидировали:

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танков - 9 463 (+5);

боевых бронированных машин - 19 355 (+12);

артиллерийских систем - 20 909 (+23);

РСЗВ - 1 253 (+2);

средства ПВО - 1 019;

самолетов - 369;

вертолетов - 329;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 792 (+42);

крылатых ракет - 2 851;

кораблей / катеров - 28;

подводных лодок - 1.

Помимо этого украинские бойцы уничтожили с начала полномасштабной войны 30 431 (+72) единицу автомобильной техники и автоцистерн оккупантов и 3 617 (+2) единиц специальной техники врага.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ISW выяснили, действительно ли РФ атакует Киев ракетой "Орешник". Аналитики отметили, что россияне и так регулярно бьют по столице Украины.

Кроме того, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал об уничтожении вражеской РЛС "Подлет". Он объяснил, чем этот комплекс был важен для российских оккупантов.

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