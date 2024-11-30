Уничтожение Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма российского радиолокационного комплекса "Подлет" лишило "глаз" практически всю систему ПВО противника. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Он отметил, что цена этого комплекса составляет 5 миллионов долларов. При этом именно РЛС предназначена для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400. Система относится к так называемым радиотехническим войскам Министерства обороны России.
"Это "глаза" практически всей системы ПВО противника, а также штабов, которые осуществляют определенное управление по направлениям", - подчеркнул аналитик.
По его словам, эта РЛС использовалась россиянами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложных обстоятельствах:
"Для нас было очень важным ее уничтожение. ГУР занялись и молодцы, ведь выполнили эту задачу".
Уничтожение российского радиолокационного комплекса "Подлет"
Как сообщал УНИАН, накануне бойцы ГУР уничтожили вражескую РЛС в оккупированном Крыму. Мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" использовалась россиянами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.
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