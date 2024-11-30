Свитан рассказал, чем был важен комплекс для оккупантов.

Уничтожение Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма российского радиолокационного комплекса "Подлет" лишило "глаз" практически всю систему ПВО противника. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он отметил, что цена этого комплекса составляет 5 миллионов долларов. При этом именно РЛС предназначена для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400. Система относится к так называемым радиотехническим войскам Министерства обороны России.

"Это "глаза" практически всей системы ПВО противника, а также штабов, которые осуществляют определенное управление по направлениям", - подчеркнул аналитик.

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По его словам, эта РЛС использовалась россиянами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложных обстоятельствах:

"Для нас было очень важным ее уничтожение. ГУР занялись и молодцы, ведь выполнили эту задачу".

Уничтожение российского радиолокационного комплекса "Подлет"

Как сообщал УНИАН, накануне бойцы ГУР уничтожили вражескую РЛС в оккупированном Крыму. Мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" использовалась россиянами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

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