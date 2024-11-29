Отмечается, что добровольно отправившиеся на фронт россияне погибают спустя всего несколько недель.

Потери России в Украине растут с каждым днем. В РФ установили имена 80 973 российских оккупантов, ликвидированных с начала широкомасштабного вторжения. Такими стали результаты исследования "Медиазоны" и "Русской службы Би-би-си", которое журналисты проводят совместно с волонтерами на основе открытых источников.

Среди подтвержденных таким образом потерь 3067 военнослужащих из Воздушно-десантных войск, 1189 морских пехотинцев, 575 спецназовцев ГРУ, 265 военных пилотов и 110 сотрудников ФСБ и ФСО.

Сообщается, что 22% погибших - те, кто подписал контракт с Минобороны РФ после начала войны. По данным журналистов, добровольно отправившиеся на фронт россияне погибают спустя всего несколько недель.

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Кроме того, в ходе исследования подтвердили смерть на войне 9861 мобилизованного и 14 542 контрактников.

Больше всего погибло российских оккупантов из Республики Башкортостан, Татарстана и Свердловской области. Указывается, что более половины всех погибших - это россияне, которые не были связаны с российской армией на момент начала войны.

Потери России в Украине на 29 ноября - данные ВСУ

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составиляют 738 тысяч 660 человек личного состава. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2 тысячи 30 российских оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: 9 тыс. 458 танков (+8 единиц за сутки), 19 тыс. 339 (+33) боевых бронированных машин, артиллерийских систем - 20 тыс. 886 (+34), РСЗО - 1 тыс. 255, средств ПВО - 1 тыс. 6 (+1), самолетов - 369, вертолетов - 329.

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