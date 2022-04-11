В Алчевске с начала боевых действий безвозвратные потери среди мобилизованных местных жителей составляют сотни человек, отметили в Минобороны.

В одну из больниц оккупированного Донецка с 24 февраля и до сегодня привезли тела более 1 200 погибших российских боевиков.

Об этом говорится в оперативной информации Министерства обороны по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

"В Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в городе Донецк с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", - отмечается в сообщении.

Отдельно сказано, что с целью оперативного пополнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. В частности, военнослужащие Вооруженных сил РФ проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Также сказано, что на временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Напомним, РФ 24 февраля рано утром ворвалась в Украину.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Киеву, Харькову, Чернигову, Мариуполю, Житомиру, Херсону, Днепру и Сумам.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 11 апреля в украинском государстве уничтожили 19,5 тыс. оккупантов.

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