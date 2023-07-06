Уже сейчас потери вводят танковый потенциал российской оккупационной группировки в минус, отметил эксперт.

Потеряв за время полномасштабного вторжения в Украине практически весь свой первоначальный танковый ресурс, Россия так и не смогла его компенсировать. Причина - на момент вторжения в РФ отсутствовало серийное производство танков, производились исключительно ремонт и модернизация имеющихся в строю и на хранении. Танки Т-72 и Т-80 не производились в России с 1998 года, а танки Т-90 - с 2011, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Шойгу! Герасимов! Где "Армата"? На днях в сети было опубликовано очередное видео, вызвавшее бурные обсуждения, на котором была запечатлена перевозка танков Т-54/55 в зону БД в Украину. При этом, одни российские ура-патриоты возмущались, а где же Т-14 "Армата", а другие... говорили, что на них деды воевали, и правнуки смогут!" - рассказал эксперт.

По его словам, из-за деградации танкостроения в РФ все больше в зоне боевых действий в Украине появляется Т-62/54/55, и с продвижением украинских бойцов в рамках контрнаступления ВСУ ситуация для россиян еще значительней усугубится.

Видео дня

"Но самое главное это то, что присутствие танков в основном сконцентрировано по второй линии. А это все значит, что настоящий стресс для российских оккупационных войск еще впереди. Уже сейчас потери и компенсация вводят танковый потенциал российской оккупационной группировки в минус, но, как только интенсифицируются процессы по основной линии обороны, компенсация погрузится в глубокий и невосполнимый кризис", - прогнозирует Коваленко.

Потери России в Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения в танках предварительно составляют 4 тысячи 68 единиц, в личном составе - около 232,3 тысяч человек.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы "отминусовали" еще около 600 российских захватчиков и уничтожили 104 единицы техники и вооружения россиян.

По данным Генштаба, Россия потеряла на поле боя в Украине не менее 7 932 боевые бронированные машины, 4 310 артиллерийских систем, 657 реактивных систем залпового огня, 404 средства противовоздушной обороны, 3 635 беспилотников оперативно-тактического уровня.