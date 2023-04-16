В Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили 13 единиц вооружения и техники оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины. Отмечается, что украинская авиация нанесла два удара по сосредоточению живой силы и техники врага в Каховском и Скадовском районах.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями, в результате выполнения огневых задач, вражеское войско сокращено на 10 рашистов и 13 единиц вооружения и техники, среди которых два беспилотных разведчика, четыре артиллерийские установки, танк Т-72 и еще шесть единиц автобронетехники", - говорится в сообщении.
Также уничтожен еще один наблюдательный пункт врага на островах.
Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать
В Генштабе ВСУ сообщили утром 16 апреля, что за прошедшие сутки российские захватчики продолжили пытаться наступать на таких направлениях: Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском. Защитники Украины отразили более 60 атак врага.
Противники на украинской территории несут очень серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери россиян 16 апреля уже составляют 182 тыс. 070 человек.