В Херсонской области ликвидировали 10 противников, отметили в ОК "Юг".

В Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили 13 единиц вооружения и техники оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины. Отмечается, что украинская авиация нанесла два удара по сосредоточению живой силы и техники врага в Каховском и Скадовском районах.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями, в результате выполнения огневых задач, вражеское войско сокращено на 10 рашистов и 13 единиц вооружения и техники, среди которых два беспилотных разведчика, четыре артиллерийские установки, танк Т-72 и еще шесть единиц автобронетехники", - говорится в сообщении.

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Также уничтожен еще один наблюдательный пункт врага на островах.

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В Генштабе ВСУ сообщили утром 16 апреля, что за прошедшие сутки российские захватчики продолжили пытаться наступать на таких направлениях: Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском. Защитники Украины отразили более 60 атак врага.

Противники на украинской территории несут очень серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери россиян 16 апреля уже составляют 182 тыс. 070 человек.

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