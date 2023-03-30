Силы обороны Украины отразили более 60 атак со стороны российских оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. "Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях... В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - говорится в сообщении.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута. Во время штурмовых действий противника наши воины отразили 28 атак противника. Противник также вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел.
Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это надо знать
Генштаб ВСУ утром 29 марта сообщил, что россияне сосредоточили главные усилия на том, чтобы наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих направлениях противник 57 раз атаковал наших защитников, но не имел успехов.
По данным Генштаба, в эпицентре боев оставались Авдеевка, Бахмут, Белогоровка, Марьинка и окрестности этих населенных пунктов.