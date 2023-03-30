Противники наступали на ряде направлений, но не имели успехов, отметили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны Украины отразили более 60 атак со стороны российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. "Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях... В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки.

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На Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута. Во время штурмовых действий противника наши воины отразили 28 атак противника. Противник также вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

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Генштаб ВСУ утром 29 марта сообщил, что россияне сосредоточили главные усилия на том, чтобы наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих направлениях противник 57 раз атаковал наших защитников, но не имел успехов.

По данным Генштаба, в эпицентре боев оставались Авдеевка, Бахмут, Белогоровка, Марьинка и окрестности этих населенных пунктов.

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