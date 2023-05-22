В частности, уничтожены 4 вражеских танка, БМП, ББМ, КШМ, 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 4 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".

На Таврическом направлении в течение суток силы обороны уничтожили более двух рот российских оккупантов, обезврежено 39 единиц вооружения и военной техники противника.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на этом направлении в течение суток выполнили 846 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот (численность в российской роте составляет от 90 до 120 человек - УНИАН). Уничтожено и повреждено 39 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, 4 танка, БМП, ББМ, КШМ, 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 4 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага", - проинформировал командующий.

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Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала войны уже составили 203 тыс. 880 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 720 захватчиков.

Также за минувшие сутки было уничтожено два вражеских танка, 9 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, одна РСЗО.

В ВСУ рассказали, что российская частная военная компания"Вагнер" на Бахмутском направлении близка к полному уничтожению.

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