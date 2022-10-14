В Луганской области ВСУ уничтожили значительную часть вооружения и военной техники, которая транспортировалась железнодорожным транспортом.

В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов, подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника.

Об этом говорится в обнародованной в Facebook оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 относительно российского вторжения.

Отмечается, что ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три склада боеприпасов.

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В Генштабе сообщают, что, по предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области, украинские воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, которая транспортировалась железнодорожным транспортом.

"Количество и характер повреждений уточняются", – сказано в сообщении.

В Генштабе сообщают, что, по уточненной информации, подтверждено уничтожение значительного количества личного состава противника за предыдущие дни.

"Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 – ранены. Также уничтожено 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники", – сказано в сообщении.

Потери России в Украине

Ранее сообщалось, что установлены имена более 7500 российских военных, убитых на войне в Украине. На текущей неделе стало известно о первых боевых потерях среди мобилизованных россиянах после 21 сентября.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 14 октября в Украине ликвидировали 64 тысячи 300 рашистов. Также уничтожены две тысячи 521 вражеский танк и 5172 бронированных машин.