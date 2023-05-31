Уничтожены почти две роты россиян.

Силы обороны Украины уничтожили почти две роты и два склада боеприпасов российских оккупантов на Таврическом направлении.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram, работа по уничтожению врага продолжается.

В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 803 огневых задач.

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"Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - подчеркнул бригадный генерал.

Тарнавский сообщил, что уничтожено и повреждено более 10 единиц вооружения и военной техники. В частности, БТР, 3 единицы миномет 120 мм и один миномет 82 мм, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", самоходная гаубица 2С19 "Мста-С".

Также были уничтожены два склада с боеприпасами врага.

Потери России в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала захватнической полномасштабной войны ориентировочно составили около 207 тысяч 910 человек ликвидированными, в том числе 470 за минувшие сутки.

Также Россия потеряла: более 3800 танков, 575 единиц реактивных систем залпового огня; 313 самолетов; 298 вертолетов; 18 кораблей и катеров и 454 единицы спецтехники.