Подразделения ракетных войск поразили два артиллерийских средства противника.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили два артиллерийских средства противника", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

"Всего враг нанес один ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушений и повреждений получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

Армия РФ активизировала боевую авиацию на Авдеевском направлении

Армия РФ активизировала именно боевую авиацию на Авдеевском направлении и пытается разбить наши оборонительные позиции. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун отметил, что российские оккупанты значительно увеличили активность боевой авиации и количество штурмовых и наступательных действий. По его словам, они акцентируют свои действия на Авдеевском направлении.

Штупун сообщил, что российские оккупанты за минувшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" нанесли 56 авиационных ударов и провели 68 боевых столкновений - это на 30% больше чем обычно. Зафиксировано 665 артиллерийских обстрелов.

Всего в течение суток 19 января произошло 87 боевых столкновений. В частности, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском направлениях. Также противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 бесполезных штурмов позиций наших войск.

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