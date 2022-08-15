В Украине ликвидирован командир роты мотострелков оккупационных войск Российской Федерации Фахретдин Агабеков.
Уничтоженный командир оккупантов имел звание капитан, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.
"Командир мотострелковой роты капитан Агабеков Фахретдин сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - поделился он.
Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля без объявления войны. Враги назвали свои действия "спецоперацией" для "денацификации" и "демилитаризации". Захватчики обстреливали военные и гражданские объекты, было много жертв среди гражданских.
ВСУ дают достойный отпор врагам. На нашей земле уже ликвидировали 43 750 оккупантов.