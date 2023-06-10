Поражены два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще четыре важных объекта оккупантов.

Украинские защитники в течение суток нанесли 15 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще четыре важных объекта оккупантов.

Война в Украине - последние новости

Сегодня вечером в Генштабе проинформировали, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, в течение суток произошло 28 боевых столкновений.

Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском направлениях, также ВСУ отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Потери РФ на войне в Украине - актуальное

За сутки украинские воины уничтожили еще почти 900 российских оккупантов. Отмечается, что общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 214 тыс. 660 (+890 за сутки) человек.

Среди прочего, Вооруженные Силы Украины уничтожили уже вторую российскую реактивную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" за два дня. Сообщается, что система уничтожена с помощью 155-мм самоходной гаубицы M109A6 Paladin на Запорожском направлении.

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