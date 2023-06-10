Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском направлениях, также ВСУ отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, в течение суток произошло 28 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 28 боевых столкновений. На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Петр-Ивановка, Новомлинск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполовка, Заречное, Лиман, Спорное, Веселое, Раздолевка, Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, противник вел наступательные действия в направлении Белой горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное, Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

Кроме того, в сводке говорится, что на Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

"На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них: Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовое и город Херсон", - заявили в Генштабе ВСУ.

Война в Украине - последние новости

За сутки украинские воины уничтожили еще почти 900 российских оккупантов. Отмечается, что общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 214 тыс. 660 (+890 за сутки) человек.

Так, на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали более семи рот россиян и обезвредили 72 единицы военной техники врага. В частности, на этом направлении силы обороны уничтожили 19 вражеских танков, 5 единиц БМП, 2 ББМ, БТР, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация", зенитный ракетный комплекс "Тор", 4 единицы БПЛА "Орлан-10", 4 БпЛА "Zala", БпЛА "Ланцет", 4 единицы САУ 2С7 "Пион" , 2 РЭБ "Житель", 2 реактивные системы залпового огня "Ураган".

Потерь понесет и украинская сторона. В частности, по данным экспертов, в боях на Запорожском направлении в течение 7-8 июня украинская армия потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

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