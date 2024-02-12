Силы обороны отбивают российские атаки на передовой и уничтожают вражеские склады в тылу.

Российские оккупационные войска могут готовить новое, более мощное наступление на Лиманском направлении. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады старший лейтенант Сергей Дибров.

"Сейчас в зоне ответственности нашей бригады вблизи города Лиман, вообще на Лиманском направлении ситуация немного спокойнее, чем обычно. Это означает, что продолжаются обстрелы, попытки штурмовать, но они не происходят с утра до ночи. То есть враг пытается чего-то достичь, но скорее всего готовит новое, более мощное наступление и готовит для этого силы. Кроме того, погодные условия сейчас не очень благоприятны для того, чтобы куда-то двигаться и что-то пытаться отбить. Поэтому скорее все у нас такая оперативная климатическая пауза", – рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, Силы обороны отражают российские атаки на передовой. В тылу врагу тоже неспокойно – там уничтожают склады оккупационных войск.

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При этом Дибров подчеркнул, что на их направлении воюют не частные военные компании, штрафные роты или заключенные из "Шторм Z". Там находятся представители регулярной армии РФ и контрактники, проходившие военную подготовку.

"Это та самая вторая армия мира классического ее исполнения, то есть российские контрактники", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердили, что во время атаки по Украине 7 февраля россияне использовали "гиперзвуковую" ракету 3М22 "Циркон". Ее обломки нашли в одном из районов столицы. Отмечается, что этот факт удалось подтвердить благодаря особой маркировке на обломках, а также элементам, которые не используют в других ракетах, кроме "Цирконов".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе. В частности, было принято решение по увеличению количества мобильных огневых групп.

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