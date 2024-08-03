Сообщается, что после попадания и последующей детонации боекомплекта ЗРК возник пожар.

Бойцы Сил специальных операций (ССО) поразили российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Удар был нанесен в конце июля, сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что украинские защитники выследили и поразили ПВО оккупантов с помощью БПЛА. Вражескую установку поразили между микрорайонами "Макортами" и "8 марта" на западе города Бердянск.

"После попадания и последующей детонации боекомплекта ЗРК возник пожар, который охватил около 36 гектаров степи на азовских кручах", - говорится в сообщении. Видео дня

Также сообщается, что о базировании С-300 в этом квадрате было известно с начала оккупации Бердянска. Расчет российского ПВО прикрывал военный полигон оккупантов в Новопетровке.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 3 августа 2024 года ориентировочно составляют около 581 760 человек личного состава. За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1170 российских оккупантов

Также РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 8 406, боевых бронированных машин - 16 238, артиллерийских систем - 16 217, РСЗО - 1 135, средств ПВО - 908, самолетов - 363, вертолетов - 326.

Вас также могут заинтересовать новости: