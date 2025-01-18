В частности, украинские ударные БпЛА попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на временно оккупированной Херсонщине.

Силы обороны Украины поразили нефтебазу и средства противовоздушной обороны российских оккупантов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в ночь на 18 января подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали федеральное государственное казенное учреждение "8 марта" в Тульской области.

"На этом объекте, в частности, хранились нефтепродукты. На территории предприятия зафиксирован пожар. Известно, что нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские ударные беспилотники попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на временно оккупированной территории Херсонской области.

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Также ракетные войска ВСУ нанесли огневое поражение по комплексу "Бук-М3" и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300, которые находились на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны", - подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, ночью 18 января украинские дроны атаковали нефтебазу в Тульской области России, которая обеспечивает деятельность российской оккупационной армии.

По данным источников УНИАН в ГУР МОУ, поражение нефтебазы произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки дронами украинского производства.

Кроме того, Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 18 января нанесли успешный удар по нефтебазе в Калужской области России.

Под ударом оказалась нефтебаза "Роснефти" в населенном пункте Людиново. Она входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил России, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

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