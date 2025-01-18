Нефтебаза является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 18 января нанесли успешный удар по нефтебазе в Калужской области РФ.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, под ударом оказалась нефтебаза "Роснефти" в населенном пункте Людиново Калужской области.

"Данная нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины", - рассказали в Генштабе.

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Сообщается, что в результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы еще уточняется.

В Генштабе отметили: поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора.

Удары ВСУ по России

Сегодня ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в Тульской области России, которая обеспечивает деятельность российской оккупационной армии. Об этом сообщили УНИАН источники в Главном управлении разведки Минобороны.

Сообщается о по меньшей мере десяти точных прилетах и масштабном пожаре на нефтебазе.

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