Все погибшие отравились едой и пивом, которые им доставили из одного из ресторанов города, курьера не нашли.

В Мариуполе насмерть отравили шестерых организаторов будущих так называемых выборов президента РФ, среди них были важные "политические шишки" из Москвы.

Как пишет тг-канал "Кремлевская табакерка" со ссылкой на источники в полиции ДНР, несколько дней назад в одной из мариупольских квартир были найдены шестеро мертвых людей – четверо мужчин и две женщины. Сообщается, что погибшими оказались двое местных активистов партии "Единая Россия" и четверо гостей из Москвы (в основном – политические активисты, среди них были и сотрудники ЦИК).

Отмечается, что двое из погибших должны были работать в Мариуполе на выборах, а "гости из Москвы" приехали дать им последние наставления и провести инспекцию.

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"Все погибшие отравились едой и пивом, которые им доставили из одного из ресторанов города. В продукты и напитки были добавлены смертельные дозы мышьяка, не выжил после этого обеда никто. В ресторане, откуда доставляли еду, проведены проверки, следов яда не обнаружено. А вот курьер, доставивший отравленные обед и пиво, бесследно исчез", - пишет тг-канал.

"Кремлевская табакерка" сообщает, что факт ЧП им подтвердил источник в ФСБ.

"Для того, чтобы не сорвать процесс голосования и не разгонять панику, все тела были срочно вывезены из Мариуполя. Четверых погибших похоронили в Донецке, два тела отправлены в Москву", - пишет канал.

Причастность украинских активистов к произошедшему косвенно подтвердили в тг-канале "Маріуполь. Спротив".

"Ну раз уж известно, то можно. Кратко. Да. А еще пусть напишут, что в домике по Строителей, который отдали таким же гражданским оккупантам и он вдруг сегодня устал огнем", - говорится в сообщении.

Диверсии на оккупированных территориях

Недавно во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области уничтожили местного коллаборанта - "бизнесмена" Александра Галия, который пошел на сотрудничество с захватчиками одним из первых.

А в Крыму оккупанты нашли двух девушек, подозреваемых в уничтожении десятков оккупантов и пытались их задержать, однако диверсантки отстреливались и уничтожили нескольких сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которых отправили на задержание.

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