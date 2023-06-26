Украинская авиация за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что украинские защитники уничтожили 6 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, в Генштабе рассказали об успехах украинских артиллеристов.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 склада боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важных цели противника", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе рассказали об атаках противника по территории Украины.

Так, за прошедшие сутки оккупанты задействовали шесть зенитных управляемых ракет из С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, враг нанес 33 авиационных удара, также совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт", - отмечают в Генштабе.

Потери оккупантов в Украине - последняя информация

По состоянию на 25 июня РФ потеряла на войне в Украине уже более 224 тысяч своих военных. В частности, только за вчерашний день ВСУ уничтожили еще 720 российских захватчиков.

ВСУ продолжают свое контрнаступление, в частности, на Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись от 600 до 1000 метров.

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