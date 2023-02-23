Вражеские войска продолжают нести потери.

В травматологический центр в Донецке накануне раненых оккупантов доставили шесть автомобилей скорой помощи, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

Отмечается, что противник продолжает нести потери.

"Так, в Донецке в ночь с 21 на 22 февраля отмечено прибытие в травматологический центр шести автомобилей скорой помощи с ранеными военнослужащими российских оккупационных войск", - сообщили в Генштабе.

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Война в Украине - актуальные новости 23 февраля

Накануне Генштаб констатировал, что наступление РФ набирает обороты - противник перебрасывает для штурмов дополнительные войска.

Впрочем, наступательные действия россиян под Бахмутом по-прежнему обходятся для врага дорого. По мнению экспертов ISW, России не хватает боевой мощи и ресурсов для поддержки нового наступления.

Потери РФ в Украине - последние новости

Российские потери в войне в Украине достигли уже 145 850 мертвых оккупантов, 790 захватчиков были ликвидированы в течение 22 февраля.

В частности, ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе реактивную систему залпового огня "Град" российских оккупантов, на левобережье юга - пусковую установку ЗРК С-300.

Кроме того, грандиозными потерями для врага закончились новые штурмы вблизи Бахмута. Врагу пришлось отступить.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава военной техники оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

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