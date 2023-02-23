Нанесены четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

Отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

"А наши ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы и один другой важный объект врага", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Потери РФ в Украине - последние новости

Российские потери в войне в Украине достигли уже 145 850 мертвых оккупантов, 790 захватчиков были ликвидированы в течение 22 февраля.

В частности, ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе реактивную систему залпового огня "Град" российских оккупантов, на левобережье юга - пусковую установку ЗРК С-300.

Кроме того, грандиозными потерями для врага закончились новые штурмы вблизи Бахмута. Врагу пришлось отступить.

Война в Украине - актуальные новости 23 февраля

Накануне Генштаб констатировал, что наступление РФ набирает обороты - противник перебрасывает для штурмов дополнительные войска.

Впрочем, наступательные действия россиян под Бахмутом по-прежнему обходятся для врага дорого. По мнению экспертов ISW, России не хватает боевой мощи и ресурсов для поддержки нового наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: