Россияне используют ударные вертолеты в качестве артиллерии.

Россияне на юге Украины испытывают критический дефицит артиллерии, а потому вынуждены применять ударные вертолеты, которым все чаще и чаще приходится сближаться с линией фронта, где не только местами присутствует охват ПВО Украины, но и мобильные группы с ПЗРК, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В мае у российских оккупационных войск было рекордное количество уничтоженной артиллерии - 553 единиц. За первую половину июня уже уничтожено - 373 единиц. Россияне за полтора месяца потеряли, как никогда ранее, огромное количество стволов, без которых они не то что наступать, даже оборонятся не могут. Разумеется, им срочно нужна компенсация потерь, обеспечить которую расконсервацией и хромой логистикой невозможно. А потому в ход вступают вертолеты", - отметил эксперт.

По его словам, схожая схема работала на правом берегу Херсонской области, когда ВСУ уничтожали российскую артиллерию в режиме нон-стоп, а логистика не позволяла компенсировать потери:

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"В качестве артиллерии стали выступать ударные вертолеты, которые методом кабрирования обстреливали позиции Сил обороны Украины".

Потери России в Украине - актуальное

Ранее сообщалось, что за 17-18 июня силы ПВО Украины уничтожили два российских ударных вертолета Ка-52, а также 12 БПЛА различного типа.

По состоянию на 18 июня, потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 304 вертолета и 314 самолетов.

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