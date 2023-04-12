Окончательные потери противника еще уточняют, отметили в ВМС ВСУ.

Безвозвратные потери россиян в Украине увеличились - воинские части и подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 11 апреля, уничтожили 15 захватчиков.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ. Как отмечается, военные моряки в составе группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 15 оккупантов. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что в течение 9 апреля наши морпехи уничтожили 37 российских захватчиков.

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Генштаб ВСУ сообщил, что 11 апреля защитники нашего государства на Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Бахмутском направлениях отразили более 70 атак со стороны российских захватчиков. По данным Генштаба, самой горячей точкой стал город Марьинка.

Стоит отметить, что противники в Украине понесли огромные потери. Потери РФ в Украине на 12 апреля составляют примерно 180 050 противников.

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