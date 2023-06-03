Враг продолжает обстреливать населенные пункты Украины.

Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

За прошедшие сутки, 2 июня, произошло 29 боевых столкновений. Об этом говорится в утреннем сводке Генштаба.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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В то же время на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Оккупанты нанесли авиационные удары в районе огуречного Харьковской области. Также они осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина Буда, Ромашковое, Атинское, Безсаловка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пыльная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огуречное, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. От обстрелов пострадали Тополи, Двуречанское, Каменка, Фиголевка, Двуречное, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и спорного Донецкой области. С помощью авиации атаковал в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки и Спорного - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне наступали в направлении Ивановского, но успеха не имели. Они нанесли авиационные удары в районах Белая Гора и времен овраг Донецкой области, а также ракетный - по Дружковке. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки, а также совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении агрессор вел наступательные действия в районе города Марьинка, но ВСУ отбили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Несостоятельность на фронте враг прикрывает атаками по гражданскому населению. Он нанес авиаудары по Марьинке и Катериновке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении российские захватчики нанесли авиационные удары в районе Пречистовки, совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник остается в глухой обороне. Враг нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Веселое, Казацкое и Одрадокаменка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Камышеваха и Новоандреевка Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области, город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Ситуация на фронте

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 2 июня, нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2-по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

На Таврическом направлении Силами обороны Украины взорвано 5 складов боеприпасов и уничтожено почти 2 роты российских захватчиков.

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