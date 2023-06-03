Это делается для противодействия главе Чечн Рамзану Кадырову.

ЧВК "Вагнера", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические боевые соединения "Каскад " и" Русич " еще до значительных успехов на фронте спорят в информационном пространстве о большем влиянии на общество и руководство России.

Как говорится в отчете ISW, дискуссии о влиянии различных военных подразделений РФ на локальные продвижения агрессора в районе Марьинки и Бахмута совпадают с сообщениями о прибытии в Украину чеченских формирований.

По мнению аналитиков, это связано с попытками подорвать способность главы Чечни Рамзана Кадырова использовать любые последующие тактические успехи для повышения своего авторитета и повторного использования своих военизированных формирований в качестве основной нерегулярной наступательной силы.

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Кроме того, как отмечается в отчете, нерегулярные формирования РФ могут быть возмущены попыткой главы Чечни присвоить любой успех после нескольких месяцев наступательных операций на истощение.

Конфликт ЧВК "Вагнера" и "Ахмата" - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов наехал на главу ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Это слось из-за заявлений главного "вагнеровца" о деятельности "Ахмата". По словам "правой руки" Кадырова, якобы его боевики выполняют задачи, поставленные главнокомандующим, тогда как ЧВК понес большие потери во время боев за Бахмут. После лидер "Вагнер" оправдался.

По мнению аналитиков, "кадыровцы" набросились на Пригожина с критикой и угрозами. Кремль может использовать карманную армию главы Чечни Рамзана Кадырова для дискредитации главного "вагнеровца".

Военный эксперт Дмитрий Снегирев предположил, что российское руководство страны считает ЧВК угрозой для своего существования.

"Российские спецслужбы приняли решение об утилизации ЧВК, подчиненных отдельным финансовым структурам, как ЧВК "Поток" - "Газпрому", и тех, которые формируются по этническому признаку, то есть кадыровские подразделения", - отметил он.

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